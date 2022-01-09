COVID-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, dün kaydedilen 115 bin 984 vakanın ardından bugün de 100 bin 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Yeni vakalarla ülkede virüsün ilk kayıtlara geçtiği 25 Ocak 2020’den bu yana tespit edilen vaka sayısı 977 bin 444'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19’dan ölenlerin sayısı da 2 bin 367'ye ulaştı.

Resmi verilere göre, halihazırda 596 bin 739 aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede yatan 4 bin 246 kişiden 291'i yoğun bakımda tedavi görüyor.