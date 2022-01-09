Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 00:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan’da heyelan: Otoyol trafiğe kapandı
Hindistan’ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu trafiğe kapandı.
Hindistan’ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren otoyolda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu kopan dev kaya parçası Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nu trafiğe kapattı.
Trafik Müdürlüğü olayda ölen ya da yaralananın olmadığını, bölgede aralıksız yağan yağmur ve karın heyelanı tetiklediğini açıkladı.
3 binden fazla araç mahsur kaldı
Kilit öneme sahip olan otoyolda heyelan nedeniyle 3 binden fazla aracın mahsur kaldığı tahmin edilirken, tedarik zincirindeki gecikmenin karaborsaya neden olabileceği ifade edildi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok eyalette sarı alarm verdi.
Sıradaki Haber
BM Sudan'daki siyasi kriz için istişare süreci başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz