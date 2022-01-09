Hindistan’ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren otoyolda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu kopan dev kaya parçası Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nu trafiğe kapattı.

Trafik Müdürlüğü olayda ölen ya da yaralananın olmadığını, bölgede aralıksız yağan yağmur ve karın heyelanı tetiklediğini açıkladı.

3 binden fazla araç mahsur kaldı

Kilit öneme sahip olan otoyolda heyelan nedeniyle 3 binden fazla aracın mahsur kaldığı tahmin edilirken, tedarik zincirindeki gecikmenin karaborsaya neden olabileceği ifade edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok eyalette sarı alarm verdi.