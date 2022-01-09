Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Brezilya'da tekne gezisinde 'kaya' faciası
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi.
Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalında yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaya parçasının 3 tekneyi etkilediği, yaralanan 9 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı açıklandı.
Kayanın düşme sebebi su hortumu olabilir
Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.
Etiketler: Brezilya
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