Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da akaryakıt tankeri patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İran'ın batısındaki Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
İran Devlet televizyonunda yer alan habere göre, akşam saatlerinde Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi, olay şehrin doğal gaz hattında yangına yol açtı.
Çevredeki yaklaşık 30 ev ve 15 otomobilin yandığı belirtilen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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