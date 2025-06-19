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Dünya
TRT Haber, AA 19.06.2025 16:49

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İran’dan İsrail’e doğru yeni füzeler fırlatıldı. Öte yandan Tahran'da da patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.

Atılan füzelerin ardından başta Hayfa kenti olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10'dan fazla füze atıldığını yazdı.

Tahran'da patlamalar

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'da da şiddetli patlamalar duyulduğu aktarıldı.

İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi
İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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