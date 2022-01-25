Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile doğrudan müzakere mesajı verdi.

Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde Washington ile Tahran arasında Avrupa Birliği (AB) aracılığındaki dolaylı görüşmelere işaret eden Şemhani, "Viyana'daki Amerikan delegasyonu ile temas, gayriresmi yazılı alışverişler yoluyla oldu ve şimdiye kadar daha fazla temasa gerek yoktu ve gerekmeyecek." dedi.

Şemhani açıklamasının devamında ise "Bu iletişim yöntemi yalnızca iyi bir anlaşma ulaşılabilir hale geldiğinde diğer iletişim yöntemleriyle değiştirilecektir." ifadeleriyle ABD ile doğrudan görüşmeler için kapıyı açık bıraktı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 4 yıllık görev süresi boyunca ülkesine yönelik azami baskı politikası izleyen eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle doğrudan görüşmeleri yasaklamıştı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve birkaç ay içinde nihai anlaşmaya varılabileceğini belirtiyor.

Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran ile doğrudan görüşmek istese de Tahran yönetimi, Washington ile doğrudan görüşmeleri reddediyordu.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaptığı bir açıklamada, ABD ile doğrudan görüşme yapmadıklarını ancak nükleer müzakerelerde nihai anlaşma için ABD ile doğrudan görüşmelerin gerektiği bir aşamaya gelinmesi halinde bu durumu değerlendireceklerini söylemişti.