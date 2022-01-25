Alman Federal İstatistik Ofisi , Aralık 2021'de Almanya'dan AB dışı ülkelere yapılan ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat, aralıkta yıllık bazda 6,8 artarak 53 milyar euroya ulaştı. Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat Kasım 2021'e göre ise yüzde 6,4 azaldı.

Almanya'nın ABD'ye ihracatı aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 10,7 milyar euroya yükseldi.

Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatının yıllık bazda yüzde 7,9 azalışla 8,5 milyar euroya gerilemesi dikkati çekti.

İngiltere'ye yapılan ihracat da yüzde 8 düşerek 4,9 milyar euroya geriledi.

Söz konusu dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 4,8 azalarak 1,8 milyar euro oldu.

Çin, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı

Çin, 2015'ten bu yana Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Almanya'da sanayiciler, COVID-19'un Omicron varyantının Çin'de yayılması durumunda Alman şirketler için ciddi olumsuz sonuçları olabileceğini ve fiyat artışlarını tetikleyebileceğini kaydetmişti.