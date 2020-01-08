Dünya

İran'da yarın milli yas ilan edildi

08 Ocak 2020 Çarşamba 19:59 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 20:01

İran hükümeti, dün Kasım Süleymani'nin cenaze törenindeki izdihamda ve bugün uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir gün milli yas ilan etti.