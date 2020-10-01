Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 211 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 211 artarak 26 bin 380 oldu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 211 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 825 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 26 bin 380'e, vaka sayısının da 461 bin 44'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 121'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 383 bin 368'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede bugüne kadar 4 milyon 43 bin 130 kişiye test yapıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Etiketler: iran koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 13:58
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