TRT World Forum'un sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanan programa BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Rapörtörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Resul Serdar Ataş katıldı.

"Kaşıkçı davası hukuka ters düştü"

Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı davasının kapalı kapılar ardında yapıldığını ve suçluların kimliklerinin hiçbir zaman açıklanmadığını vurguladı, dava sürecinin devletin sorumluluğu ilkesine, uluslararası hukuka ve birçok uluslararası

sözleşmeye ters düştüğünü belirtti.

Callamard ayrıca Suudi Arabistan davayı kapatsa da medyanın ve Türkiye'nin gerçekleri ortaya çıkarmada rol üstlenebileceğini belirtti.

Son olarak, uluslararası camianın siyasi, diplomatik ve finansal açıdan alacağı tedbirlerle Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu kişilerin ortaya çıkartabileceğini

söyledi.

"Kaşıkçı gerçeklerin peşindeydi"

Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı’nın her zaman gerçeklerin peşinde olduğunu ve Arap dünyasında ve özellikle Suudi Arabistan’da insan haklarına önem verilmesi ve demokrasinin gelişmesini önemseyen bir insan olduğunu vurguladı.

Cemal Kaşıkçı’nın oğullarının Suudi Hükümeti’nden tazminat almasının ve Suudi Arabistan’da yaşamaya devam etmesinin davanın bu şekilde sonuçlandırılmasında etkili olduğunu belirten Aktay, bir diğer sorunun da dini hukuki değerlerin suistimal edilmesi olduğunu söyledi.

Aktay, Türkiye’nin hiçbir zaman sorumluları aramaktan geri durmayacağını ve Türkiye’deki hukuk sistemine göre Türkiye’de gerçekleşen bu olayı araştırma yetkisini elinde tuttuğunu belirtti.

"Selman Kaşıkçı davasının üstünü kapatabildi"

TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Resul Serdar Ataş ise, Muhammed bin Selman’ın kendi ülkesinde güvenlikten ekonomiye, siyasetten hukuk sistemine, her alanda söz sahibi olduğunu ve böylelikle Kaşıkçı davasının üstünü kapatabildiğini belirtti.

Muhammed bin Selman’ın Orta Doğu’da Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile kurduğu yakın ilişkiye değinen Ataş, bu ülkelerin de bu ilişkiyi korumakta ısrarcı

olduklarını belirtti.