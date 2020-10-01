Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan'ın Gorus ilinden Azerbaycan'a füze atıldı
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan'ın Gorus ilinden, çatışmaların devam ettiği Azerbaycan topraklarına füze atışı gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, füzelerin Cebrayıl-Fuzuli bölgesindeki cephe hattına düştüğü bildirildi.
Açıklamada, "Ermenistan'dan, Azerbaycan topraklarına ateş açmayı derhal durdurmasını talep ediyor, aksi takdirde aynı şekilde yanıt verileceği konusunda uyarıyoruz." ifadesi yer aldı.
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