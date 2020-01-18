İran'da sel: 3 kişi hayatını kaybetti18 Ocak 2020 Cumartesi 15:23 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:30
Sistan-Beluçistan eyaletinde 1 haftayı aşkın süredir devam eden sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Eyalette 1 yıl içinde düşmesi beklenen yağışın 2 günde yağması sonucu meydana gelen sel nedeniyle en az 500 köy ve 14 şehir olumsuz etkilendi, 20 binden fazla konutta hasar oluştu. Selde 400 köy sular altında kalırken halk 1 haftadır dışarıda yatıyor.
Eyalete bağlı Çabahar ilçesinin Zerabad bölgesinde evlerin çoğu yıkıldı, muz tarlaları harap oldu, telekomünikasyon şebekelerinde ciddi hasar meydana geldi. Suya çamur karışması nedeniyle halk içme suyu bulmakta sıkıntı çekiyor.
Bölgede yolların kapalı olması nedeniyle insani yardımlar helikopterlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sel bölgesine giderek Çabahar'ın Oraki köyünde selzedelerle bir araya geldi ve yaşanan sıkıntıları giderecekleri sözünü verdi.
Kaynak: AA