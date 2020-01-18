Avustralya'nın Victoria eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Eylül ayından bu yana yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

2 bin 500'den fazla ev kül oldu, alevlerin içinde 1 milyarın üzerinde hayvan can verdi.

Ülkenin Brisbane eyaleti ise aralıksız yağışın etkisi altında.

Yetkililer, su baskınları ve sele yol açan kuvvetli yağış için, "yüzyılda bir rastlanır" yorumunu yaptı.

Kanada kara teslim

Newfoundland ve Labrador bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

St. John kentinde iş yerleri tatil edildi, halka evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Güvende kalmanızı ve acil durumlar için yolları açık tutmanızı istiyoruz" paylaşımı yaptı.

Florida kıyılarına kum takviyesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin güney batı eyaleti Florida kıyıları kumla dolduruluyor.

Eyaletin ikinci büyük kenti Miami, iklim değişikliğine bağlı erozyon riskiyle karşı karşıya.

Aşınan sahil şeridi 233 bin metreküp kumla kaplandı.

1 milyon deniz kuşu öldü

Washington Üniversitesi ise çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

2015 yazında, Kuzey Pasifik'te, oluşan dev sıcak su kütlesi nedeniyle, 1 milyon deniz kuşunun açlıktan öldüğü tespit edildi.

"Leke" olarak adlandırılan sıcak su kütlesi, uzun süreli sıcak hava dalgasından kaynaklanıyor.

Kaynak: TRT Haber