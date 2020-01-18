Dünya, doğal afetler ve iklim değişikliğiyle mücadele ediyor18 Ocak 2020 Cumartesi 14:51 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 16:23
Doğal afetler ve iklim değişiklikleri Dünya'nın dört bir yanında olumsuz etkilerini hissettiriyor.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Eylül ayından bu yana yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
2 bin 500'den fazla ev kül oldu, alevlerin içinde 1 milyarın üzerinde hayvan can verdi.
Ülkenin Brisbane eyaleti ise aralıksız yağışın etkisi altında.
Yetkililer, su baskınları ve sele yol açan kuvvetli yağış için, "yüzyılda bir rastlanır" yorumunu yaptı.
Kanada kara teslim
Newfoundland ve Labrador bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.
St. John kentinde iş yerleri tatil edildi, halka evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Güvende kalmanızı ve acil durumlar için yolları açık tutmanızı istiyoruz" paylaşımı yaptı.
Florida kıyılarına kum takviyesi
Amerika Birleşik Devletleri'nin güney batı eyaleti Florida kıyıları kumla dolduruluyor.
Eyaletin ikinci büyük kenti Miami, iklim değişikliğine bağlı erozyon riskiyle karşı karşıya.
Aşınan sahil şeridi 233 bin metreküp kumla kaplandı.
1 milyon deniz kuşu öldü
Washington Üniversitesi ise çarpıcı bir araştırmaya imza attı.
2015 yazında, Kuzey Pasifik'te, oluşan dev sıcak su kütlesi nedeniyle, 1 milyon deniz kuşunun açlıktan öldüğü tespit edildi.
"Leke" olarak adlandırılan sıcak su kütlesi, uzun süreli sıcak hava dalgasından kaynaklanıyor.
Kaynak: TRT Haber