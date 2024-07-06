Dünya
AA
06.07.2024 02:27
İran'da seçimin ilk sonuçlarına göre Pezeşkiyan önde
İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda oy sayım işlemleri devam ederken, ilk sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor.
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, şu ana kadar 2 milyon 547 bin 381 oyun sayıldığını açıkladı.
Buna göre, Pezeşkiyan 1 milyon 263 bin 874, muhafazakar aday Said Celili ise 1 milyon 244 bin 640 oy aldı.