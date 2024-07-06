İran'da seçimin ilk sonuçlarına göre Pezeşkiyan önde

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, şu ana kadar 2 milyon 547 bin 381 oyun sayıldığını açıkladı.

Buna göre, Pezeşkiyan 1 milyon 263 bin 874, muhafazakar aday Said Celili ise 1 milyon 244 bin 640 oy aldı.