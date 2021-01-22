Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da petrokimya tesisinde patlama
[Harita: TRT Haber]
İran'ın doğusundaki bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.
Devlet televizyonunun haberine göre, Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentinde öğleden önce meydana gelen patlamanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Patlamanın 500 metre mesafede bulunan binaların camlarının kırılmasına yol açtığı kaydedilirken, olayda ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.
Etiketler: İran
Sıradaki Haber
Google'dan Avustralya'ya tehdit: Kullanımdan kaldırabiliriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz