Devlet televizyonunun haberine göre, Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentinde öğleden önce meydana gelen patlamanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Patlamanın 500 metre mesafede bulunan binaların camlarının kırılmasına yol açtığı kaydedilirken, olayda ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.