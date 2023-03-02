Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da nesli tükenmekte olan Asya çitası Pirouz öldü
İran'da Simnan ilindeki Turan Milli Parkı'nda geçen yıl dünyaya gelen 3 Asya çitasından hayatta kalan son yavru Pirouz, bakımının yapıldığı Tahran'daki hayvanat bahçesinde böbrek yetmezliğinden öldü.
İran'da Simnan ilindeki Turan Milli Parkı'nda geçen yıl dünyaya gelen 3 Asya çitasından hayatta kalan son yavru böbrek yetmezliğinden öldü.
Pirouz, İran'da hayvanat bahçesinde doğan ve nesli tükenmekte olan 3 Asya çitasının sonuncusuydu.
İran Çevre Bakanlığı, Pirouz'un 4 Aralık 2022'de çekilen fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.
Etiketler: İran
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