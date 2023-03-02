RIA ajansının haberine göre, Voennaya Mysl (Askeri Düşünce) dergisinde yayımlanan bir makalede,Washington'ın dünya üzerindeki hakimiyetini kaybetmekten endişe duyduğu ve bu nedenle "görünüşe göre" Rusya'yı etkisiz hale getirmek için saldırı planları hazırladığı sonucuna varıldı.

Buna yanıt olarak, Rus uzmanların "Rus silahlı kuvvetlerinin stratejik kullanımını" geliştirdiği bilgisi verilerek; gelişmelere karşın "nükleer ve nükleer olmayan silahlar" ile en son askeri teknolojilerin kullanılması varsayımında bulunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı RIA'da yer alan haberin teyit edilmesine ilişkin talebe yanıt vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladir Putin, nükleer silahların kontrolünü amaçlayan START anlaşması askıya aldıklarını duyurmuştu.