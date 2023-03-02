Bir aydır Amazon'da tek başına kaybolduğunu iddia eden Bolivyalı bir adam, hayatta kalmak için böcek ve solucan yediğini, botlarına su topladığını anlattı.

30 yaşındaki Jhonatan Acosta'nın anlattıkları doğrulanırsa, Amazon'da yalnız başına en uzun süre hayatta kalan kişi olma ünvanını alacak.

Acosta, Unitel TV'ye verdiği demeçte, "Hayatta kalma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak çok yardımcı oldu: Böcek tüketmek, solucan yemek zorunda kaldım. Hayvanların saldırısına uğradım" dedi.

Acosta, Ocak ayı sonunda ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi.

Dört arkadaşıyla Amazon yağmur ormanlarında av gezisindeydi ancak 25 Ocak'ta gruptan ayrıldı.

Tam bir ay sonra, geçen cumartesi, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Acosta, Unitel'e kaybolduğu zamanın yarısında yağmur yağdığını söyledi. Lastik çizmelerini bulabildiği her türlü yağmur suyunu toplamak için kullandı.

Acosta, “Tanrıdan yağmur diledim Yağmur yağmasaydı hayatta kalamazdım." dedi.

Bolivya'da bilinen başka bir vakada, İsrailli maceracı Yossi Ghinsberg, 1981'de Amazon'da üç hafta hayatta kaldı; bu, Daniel Radcliffe'in başrol oynadığı Jungle adlı bir filme ilham kaynağı oldu.