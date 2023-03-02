Kraliyet kararı, Harry'nin otobiyografisi Spare'in yayınlanmasından haftalar sonra Kral Charles'ın onayıyla geldi.

Sussexes'in sözcüsü, "Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarının istendiğini doğrulayabiliriz." dedi.

Çiftin İngiltere'de sahip oldukları tek ev olan Frogmore Cottage 2018 yılında çifte evlilik hediyesi olarak Kraliçe İkinci Elizabeth tarafından hediye edilmişti.

Çiftin taşınmadan önce evi yenileme maliyetinin yaklaşık 2,4 milyar sterlini bulduğu bildiriliyor.

Harry ve Meghan, kraliyet hayatını olaylı bir şekilde bıraktıktan sonra 2020'de Kaliforniya'ya taşındı.

O zamandan bu yana Oprah Winfrey ile yapılan bir röportajdan Netflix belgeseline kadar bir dizi projede yer alan çift, sıklıkla İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri olarak yaşadıkları deneyimlerle ilgili şikayetlerini dile getirdi.