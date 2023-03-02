ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "AGM-88B HARM" tipi 100 anti-radar füzesi ile "AMRAAM" tipi 200 havadan havaya füzenin Tayvan'a satışına onay verildi.

Toplam 619 milyon dolara mal olacak satışın, "Tayvan'ın hava savunma kapasitesini, bölgesel güvenliği ve ABD ile ortak operasyon kabiliyetini artıracağı" vurgulandı.

ABD yapımı F-16 savaş uçaklarında kullanılan söz konusu füze ve donanımlar, ABD'li savunma şirketleri Raytheon ve Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

Silah satışına verilen onayın, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, daha önceki silah satışları nedeniyle iki şirkete ithalat ve ihracat yasağı getirmişti.