Yargıç, firmanın Buffalo ve Rochester şehirlerindeki mağazalarında federal iş yasasının "korkunç ve yaygın" şekilde ihlal edildiğini söyledi.

Kahve zincirine eski işçileri yeniden işe alması ve etkilenen diğer işçilere tazminat ödemesi emredildi.

Yanıt olarak Starbucks, eylemlerinin yasal ve politikalara uygun olduğunu söyledi.

Starbucks verdiği demeçte, "Bu konudaki kayıtlar göz önüne alındığında, kararın ve talep edilen çarelerin uygun olmadığına inanıyoruz ve daha fazla yasal inceleme almak için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

Federal idare hukuku hakimi olan Michael A Rosas, 200 sayfalık bir kararla, Starbucks'a yasa dışı bir şekilde işten çıkarmaya zorlandığına hükmettiği başka bir işçiyi yeniden işe almasını emretti.

Rosas, Starbucks'ın sendika kampanyalarına yanıt olarak "çalışanların temel haklarını genel olarak hiçe saydığını" söyledi.

Yargıç, şirketin işçileri sorguladığını ve tehdit ettiğini ve ücret tartışmasını kısıtladığını ekledi.

Ayrıca üst düzey personeli "daha yakından denetlemek, izlemek veya çalışanların sendika faaliyetlerinin gözetim altında olduğu izlenimini yaratmak için" mağazalara defalarca gönderdi.