Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 08:08Son Güncelleme: Kaynak: BBC
ABD'de havalimanında patlayıcı paniği
Pensilvanya'da havalimanına patlayıcı cihaz getirmekle suçlanan bir adam, gözaltına alındı.
Olay, Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı.
Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) yetkilileri, Mark Muffley isimli 40 yaşındaki kişinin çantasındaki patlayıcı cihazı rutin tarama esnasında fark etti.
Yetkililer, cihazın tespit edilmesinin ardından FBI personelini ve bir bomba uzmanını çağırdı.
İlgili suçlama raporunda, şüphelinin taşıdığı tekerlekli bavulun astarına gizlenmiş 7,5 santimetrelik bir cihazda patlayıcı toz ve fitil bulunduğu bilgisi yer aldı.
Gözaltına alınan adam, mahkemeye çıkarılacak.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 09:02
- 09:02
- 08:07
- 08:29
- 07:48
Sıradaki Haber
Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz