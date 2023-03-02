Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 07:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
[Fotograf: AFP]
Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.
Başkent Yeni Delhi'de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın konuşmasıyla yapıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Etiketler: Hindistan
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