Başkent Yeni Delhi'de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın konuşmasıyla yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.