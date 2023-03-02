Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 07:21Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Arjantin'de geniş çaplı elektrik kesintisi
Arjantin'de ulusal elektrik şebekesini etkileyen bir yangın sonrası ülkenin yarısından fazlası elektriksiz kaldı.
Yangının açık alanlarda başladığı, kıyı bölgesindeki önemli elektrik hatlarını etkilediği ve bir nükleer santrali devre dışı bıraktığı duyuruldu.
Yer yer 35 derecenin üzerinde hava sıcaklığının kaydedildiği ülkede, başkent Buenos Aires dahil birçok şehirde elektrik kesintisi yaşandı.
Kesinti nedeniyle bazı bölgelerde günlük hayat durma noktasına geldi, derslere ara verildi ve iş yerleri kapandı.
Enerji Bakanlığı, elektriğin kısa zaman içinde ulaştırılacağını duyurdu.
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