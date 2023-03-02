Meksika basınında çıkan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin, Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo kentinde, içinde 7 gencin olduğu minibüse ateş açtığını doğruladı.

Bakanlık açıklamasında, "İçinde 7 kişinin bulunduğu bir minibüs park halindeki araçlara çarptıktan sonra farları kapalı ve plakasız şekilde bölgeden ayrıldı. Güvenlik güçleri bölgede keşif çalışması yaptığı sırada şüphelendikleri bir minibüse ateş açtı." ifadesine yer verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay günü bölgede toplanan bir grup, askerlere tepki göstermiş ve taşlı saldırıda bulunmuştu. Askerler havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, gerginlik gün boyu sürmüştü.

İnsan hakları savunucularından tepki

Nuevo Laredo İnsan Hakları Komitesi Başkanı Raymundo Vazquez, 27 Şubat'taki açıklamasında, ordu mensuplarına tepki göstererek "Şüpheli gördükleri kişilere ve hareket eden araçlara hiçbir uyarıda bulunmadan yargısız infaz yapıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a çağrıda bulunan Vazquez, ordunun suiistimallerinin soruşturulması için Cumhuriyet Savcılığının harekete geçmesi gerektiğini bildirmişti.