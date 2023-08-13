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Dünya
AA 13.08.2023 16:42

İran'da kum fırtınası nedeniyle 700'den fazla kişi hastanelik oldu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle 733 kişi hastanelere başvurdu.

İran'da kum fırtınası nedeniyle 700'den fazla kişi hastanelik oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 3 günde 733 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 58'i hastanelerde yatışı yapılarak tedavi edildi." dedi.

Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 3 kilometreye, Zehek'te 2 kilometreye kadar düştüğünü söyledi.

Devlet kurumları tatil edildi

Sistan-Beluçistan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum ve toz fırtınası nedeniyle bugün Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde devlet kurumları ve bankaların tatil edildiği duyuruldu.

Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelere kaldırılmıştı.

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