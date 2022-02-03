Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da küçük uçak düştü: 2 ölü
İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan-i Rezevi eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Horasan-i Rezevi eyaletine bağlı Kaşmir kenti İtfaiye Müdürü Emir Nejad Rahim, "İki kişilik yolcu uçağı Kaşmir Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştü. Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Nejad Rahimi, uçağın düşme nedeninin ise araştırıldığını belirtti.
Etiketler: İran
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