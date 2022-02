Pentagon binasının çevresinde bir tavuğun gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağrıldı.

Tavuğun kurtarılmasının ardından AWLA’nın Facebook’tan yapılan açıklamasında, “Sabah saatlerinde bu tavuk, Pentagon’daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı” ifadeleri kullanıldı.

Apparently, the answer to "why did the chicken cross the road" is to get to the Pentagon?! This chicken was caught sneaking around the security area at the Pentagon (we're not kidding) and our officers picked her up. Now we need a name for her - suggestions welcomed! pic.twitter.com/6RmMSjNKnU