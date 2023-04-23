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Dünya
AA 23.04.2023 11:51

İran'da koruma altındaki sulak arazide çıkan yangında 400 hektarlık alan yandı

İran'ın batısında yaklaşık 140 kuş türüne ev sahipliği yapan koruma altındaki Meykan Sulak Alanı'nda çıkan yangında 400 hektarlık alan zarar gördü.

İran'da koruma altındaki sulak arazide çıkan yangında 400 hektarlık alan yandı
[Fotograf: Reuters]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Merkezi eyaletinin Çevre Koruma Genel Müdürü Yusuf Yusufi, yangının dün akşam yerel saatle 18.00 sularında bölgeye yıldırım düşmesi sonucu başladığını ve müdahalelere rağmen yaklaşık 8 saat sürdüğünü aktardı.

Lagünün doğu tarafında, havalimanı ile arıtma tesisi arasında çıkan yangının çevre kirliliğine neden olduğunu söyleyen Yusufi, 400 hektarlık alanın yandığını belirtti.

Yusufi, kuşların göç mevsimi olmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

İran'ın batısındaki Merkezi eyaletine bağlı Arak kentinde yer alan Meykan Sulak Alanı, yılın farklı dönemlerinde yaklaşık 140 kuş türüne ev sahipliği yapan bir kuş cenneti olarak biliniyor. Sulak arazi dünyanın birçok bölgesinden İran'a gelen göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

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