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Dünya
AA 23.04.2023 11:12

Hindistan'da ayrılıkçı görüşleriyle bilinen Sih Vaiz haftalar sonra yakalandı

Hindistan'da polisin haftalardır aradığı, ayrılıkçı görüşleriyle bilinen Sih Vaiz Amritpal Singh gözaltına alındı.

Hindistan'da ayrılıkçı görüşleriyle bilinen Sih Vaiz haftalar sonra yakalandı

Pencap eyaleti emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eyaletteki ayrılıkçı Halistan hareketinin destekçilerinden Sih Vaiz Singh'in 18 Mart'tan bu yana arandığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, Singh'in sabah saatlerinde Pencap'ın Moga kentinde ibadet ettiği bir Sih tapınağından çıktıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, ülkenin kuzeybatısındaki Pencap'ta gözaltına alınan Singh'in kuzeydoğudaki Assam eyaletine bağlı Dibrugarh bölgesine götürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, Singh'in mahkemeye çıkana kadar burada gözaltında kalacağını söyledi.

Diğer yandan destekçileri, Singh'in yakalanmadığını, polise kendisinin teslim olduğunu belirtti.

Singh'i bulmaya yönelik operasyon

Hint medyasında, Singh'in ayrılıkçı grup "Waris Punjab De"nin (Pencap'ın Mirasçıları) lideri olduğu iddia ediliyor.

Emniyet yetkilileri, "kaçak" ilan ettiği Singh'i bulmak için 18 Mart'tan bu yana Pencap'ta geniş kapsamlı operasyonlar düzenliyordu.

Polisin 20 Mart'taki operasyonunda, tüm Pencap'ın interneti kesilmişti. Operasyonlarda, Singh'i destekleyen yaklaşık 100 kişi gözaltına alınmıştı.

Halistan hareketinin İngiltere'deki destekçileri, Pencap'taki operasyona tepki göstererek başkent Londra'daki Hindistan Yüksek Komiserliğinin önünde toplanıp "Halistan" yazılı dövizler taşımış ve binanın balkonundaki Hindistan bayrağını indirmişti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı da İngiltere'nin Hindistan Yüksek Komiseri Yardımcısı Christina Scott'ı bakanlığa çağırmıştı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentindeki Hindistan Konsolosluğuna düzenlenen saldırılarda da binanın bazı camları kırılmış, çalışanlardan yaralananlar olmuştu. Saldırıyı yapanların Sih protestocular olduğu iddia edilmişti.

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