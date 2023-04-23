Teknolojide yeni dönem: Giyilebilir yapay zeka asistanının ilk gösterimi yapıldı

Humane'ın CEO'su olarak görev yapan Chowdhary, cihazı TED konuşması sırasında sahnede gösterdi .

Chowdhury, yazılı açıklamasında, "Bu, tamamen yapay zeka için sıfırdan inşa edilmiş yeni bir tür giyilebilir cihaz ve platform. Tamamen bağımsız. Onunla eşleştirmek için bir akıllı telefona veya başka bir cihaza ihtiyacınız yok." dedi.

Cihazın neler yapabileceğine dair net açıklama olmasa da dokunmatik ekran arayüzü olmadan nasıl yapabileceği hakkında fikirler ortaya çıktı.

Hem sözlü yanıt verebiliyor hem yüzeylere ekran yansıtabiliyor

Sunum sırasında Chowdhary cihazı göğüs cebine taktı ve uyandırma sözcüğü yerine cebindeki cihaza dokundu.

Ardından akıllı hoparlöre yapılan şekilde gibi sesli komutlar verdi.

Chowdhary, "Bütün gün toplantılarda olduğunuzu ve kaçırdıklarınızın bir özetini istediğinizi hayal edin" dedi.

Yanıt olarak cihaz, "e-posta, takvim davetleri ve mesajların" bir özetini sundu.

Choudhury'nin eşleştirilmiş bir akıllı telefon gerektirmediğine ilişkin yorumları göz önüne alındığında, giyilebilir cihazın bu bilgilere nereden atıfta bulunduğu belli değil, bu nedenle muhtemelen bulut tabanlı hizmetlere bağlı olduğu düşünülüyor.

Sözlü yanıtlara ek olarak, cihaz ayrıca yakındaki yüzeylere bir ekran yansıtabiliyor.

Sunumun bir noktasında Chowdhary, cihazı eline yansıttığı esnada Bethany Bongiorno'dan (Human'ın kurucu ortağı) bir telefon araması geliyor.

Kamera açısı, Chowdhary'nin aramayı nasıl cevapladığını belirsizleştiriyor ve arabirimin bir düğme gibi görünmesine rağmen hiçbir noktada elindeki yansıtılan ekranla etkileşime girmiyor.

Ancak, sanki telefonu hoparlörden kullanıyormuş gibi aramaları bekletebiliyor.

Etrafındaki nesneleri tanımlayarak tavsiyelerde bulunuyor

Cihaz, bir ekranı yansıtabilmenin yanı sıra, etrafındaki nesneleri tanımladığı gösterilen bir kamera da içeriyor.

Chowdhary, platformda bir çikolatayı belirlemek için kamerayı kullanıyor ve yapay zeka asistanı beslenme gereksinimlerine göre çikolatayı yiyip yememesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Son olarak, Choudary'nin cihazdaki bir düğmeyi basılı tuttuğu, bir cümle söylediği ve ardından Humane giyilebilir cihazının aynı cümleyi Fransızca okuduğu bir çeviri performansı da var.