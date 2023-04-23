Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Verge, Inverse 23.04.2023 09:41

Teknolojide yeni dönem: Giyilebilir yapay zeka asistanının ilk gösterimi yapıldı

Eski Apple çalışanları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından kurulan teknoloji girişimi Humane, projektör tabanlı giyilebilir teknolojik cihazın ilk demosunu gösterdi. Yapay zeka asistanı olarak tanımlanan cihaz diğer cihazlara ihtiyaç duymadan mailleri okuyabiliyor, hatta görüntüleri yüzeylere yansıtabiliyor.

Humane'ın CEO'su olarak görev yapan Chowdhary, cihazı TED konuşması sırasında sahnede gösterdi .

Chowdhury, yazılı açıklamasında, "Bu, tamamen yapay zeka için sıfırdan inşa edilmiş yeni bir tür giyilebilir cihaz ve platform. Tamamen bağımsız. Onunla eşleştirmek için bir akıllı telefona veya başka bir cihaza ihtiyacınız yok." dedi.

Cihazın neler yapabileceğine dair net açıklama olmasa da dokunmatik ekran arayüzü olmadan nasıl yapabileceği hakkında fikirler ortaya çıktı.

Hem sözlü yanıt verebiliyor hem yüzeylere ekran yansıtabiliyor

Sunum sırasında Chowdhary cihazı göğüs cebine taktı ve uyandırma sözcüğü yerine cebindeki cihaza dokundu.

Ardından akıllı hoparlöre yapılan şekilde gibi sesli komutlar verdi. 

Chowdhary, "Bütün gün toplantılarda olduğunuzu ve kaçırdıklarınızın bir özetini istediğinizi hayal edin" dedi.

Yanıt olarak cihaz, "e-posta, takvim davetleri ve mesajların" bir özetini sundu. 

Choudhury'nin eşleştirilmiş bir akıllı telefon gerektirmediğine ilişkin yorumları göz önüne alındığında, giyilebilir cihazın bu bilgilere nereden atıfta bulunduğu belli değil, bu nedenle muhtemelen bulut tabanlı hizmetlere bağlı olduğu düşünülüyor.

Sözlü yanıtlara ek olarak, cihaz ayrıca yakındaki yüzeylere bir ekran yansıtabiliyor.

Sunumun bir noktasında Chowdhary, cihazı eline yansıttığı esnada Bethany Bongiorno'dan (Human'ın kurucu ortağı) bir telefon araması geliyor.

Kamera açısı, Chowdhary'nin aramayı nasıl cevapladığını belirsizleştiriyor ve arabirimin bir düğme gibi görünmesine rağmen hiçbir noktada elindeki yansıtılan ekranla etkileşime girmiyor.

Ancak, sanki telefonu hoparlörden kullanıyormuş gibi aramaları bekletebiliyor.

Etrafındaki nesneleri tanımlayarak tavsiyelerde bulunuyor

Cihaz, bir ekranı yansıtabilmenin yanı sıra, etrafındaki nesneleri tanımladığı gösterilen bir kamera da içeriyor.

Chowdhary, platformda bir çikolatayı belirlemek için kamerayı kullanıyor ve yapay zeka asistanı beslenme gereksinimlerine göre çikolatayı yiyip yememesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Son olarak, Choudary'nin cihazdaki bir düğmeyi basılı tuttuğu, bir cümle söylediği ve ardından Humane giyilebilir cihazının aynı cümleyi Fransızca okuduğu bir çeviri performansı da var.

ETİKETLER
Yüksek Teknoloji Yapay Zeka ChatGPT
Sıradaki Haber
Kosova'nın kuzeyinde olağanüstü yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Yemen'de Husilerin düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil öldü
13:56
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Tayvan'a dair açıklaması Çin ile krize yol açtı
13:52
Güney Koreli gençlere göre Kuzey ile yeniden birleşmek gerekli değil
13:33
Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
12:50
İran, Blinken'ın açıklamasını "provokatif" olarak nitelendirdi
12:32
Myanmar'da kasırgada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı
FOTO FOKUS
Teknolojide yeni dönem: Giyilebilir yapay zeka asistanının ilk gösterimi yapıldı
Teknolojide yeni dönem: Giyilebilir yapay zeka asistanının ilk gösterimi yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ