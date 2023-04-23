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Dünya
AA 23.04.2023 09:27

Nijerya'da silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Nasarawa eyaletine bağlı Tattara Mada bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Fulaniler üyeleri saldırılar düzenledi.

Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nasarawa Eyaleti Valisi Abdullahi Sule, saldırıyı kınayarak, Tattara Mada köyünün huzurlu bir yer olduğunu ancak topluluğa saldıran Fulaniler tarafından tahrip edildiğini söyledi.

Sule, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzey ve orta kesimi, Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.

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