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Dünya
AA 23.04.2023 09:26

Mali'de düzenlenen saldırılarda 9 kişi öldü

Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde düzenlenen 3 saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'de düzenlenen saldırılarda 9 kişi öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sevare kentinde, Birleşmiş Milletler ve Mali ordusunun askeri üslerinin bulunduğu bölge yakınında bomba yüklü 3 araçla saldırı düzenlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grubun yapmış olabileceği tahmin ediliyor.

Grubun ana hedefinin bölgede faaliyet gösteren Rus Wagner askerleri olduğu da iddia ediliyor.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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