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Dünya
Independent 23.04.2023 11:18

Yahudilere gaz verilmesi şakası yapan doktor görevden uzaklaştırıldı

Twitter'da Yahudilere gaz verilmesiyle ilgili şaka yapan genç bir doktor, İngiliz Tabipler Birliği'nden (BMA) uzaklaştırılarak askıya alındı.

Yahudilere gaz verilmesi şakası yapan doktor görevden uzaklaştırıldı

BMA'nın kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdiği şaka nedeniyle çocuk doktoru ve Genç Doktorlar Komitesinin Başkan Yardımcısı olan Dr. Martin Whyte, görevinden askıya alındı.

2018'de bir sinagogun vurulmasıyla ilgili bir tweete yanıt olarak Dr Whyte, "Hahaha zeig heil (yaşasın zafer) hahaha gazla Yahudilere şaka yapıyorum ama holohoax hakkındaki bu youtube videolarını gördünüz mü bence oldukça ikna edici" yazdı.

Holohoax, holokostu inkar edenler için kullanılan bir terim.

The Daily Mail'in haberine göre Dr Whyte, insanların İsrail'i "inadına" boykot etmesi gerektiğini de söyledi.

Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Hayati öneme sahip ipucu: İsrail'i boykot etmeyeceğine söz ver, ama yine de yap. İnadına yap” dedi.

Whyte'ın Twitter hesabı kapatıldı.

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