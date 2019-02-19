İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, başkentte düzenlenen operasyonda izinsiz döviz satışı yaptıkları tespit edilen 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rahimi, operasyonun yargı ve Merkez Bankası'nın koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İnternet üzerinden gerçek dışı kur fiyatları açıklayarak döviz piyasasında manipülasyona sebep olan kişilere de uyarıda bulunan Rahimi, "Gerçek dışı kur fiyatları açıklayarak döviz piyasasında endişeye neden olan bir çok internet sitesine erişim engeli getirildi." dedi.

190 kişi tutuklu

Rahimi, döviz ve altın piyasasında manipülasyona neden olduğu gerekçesiyle 190 kişinin tutuklu olduğunu aktardı.

İran'da geçen yıl nisanda döviz kurlarında yaşanan dramatik artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almıştı.

İranlı yetkililer, bazı internet sitelerini döviz kurlarını olduğundan yüksek göstererek ülkedeki döviz krizini alevlendirmekle suçlamıştı.

Ülkede eylülde 19 bin tümen seviyelerini gören 1 ABD Doları, şu anda serbest piyasada 13 bin tümen seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA