Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki sığınmacılara Yunan polisinin fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.

Sığınmacıların özellikle Evros ve Lesvos kamplarında polis tarafından kötü muameleye maruz kaldığının altı çizilen raporda, Yunan hükümetine konuyla ilgili önlem alması çağrısı yapıldı.

Raporda, Konsey uzmanlarınca ziyaret edilen sığınmacı merkezlerindeki şartların "uygunsuz" olduğuna dikkat çekilerek, Fylakio mülteci kampında tek kişilik odada 95 kişinin barındığına işaret edildi.

Kamplarda hamile kadın ve çocukların da bulunduğu anımsatılarak, sığınmacıların haftalarca ya da aylarca tutulduğu kamplardaki çocukların yarısının refakatçisinin olmadığı aktarıldı.

Raporda, kötü koşullara diğer kamplarda da rastlandığı ifade edilerek, kirli yataklar ve hijyen konusunda yaşanan sıkıntıların da sığınmacıların hastalıklara yakalanmasına neden olduğu vurgulandı.

CPT raporunda, Yunan hükümetinin sığınmacı kamplarında yaşanan sorunlarla ilgili genel olarak yeterli önlem almadığı belirtildi.

Kaynak: AA