Dünya
İran'da düğün salonunda gaz sobası patladı: 11 ölü06 Aralık 2019 Cuma 00:04 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 00:16
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu 11 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kürdistan Vali Yardımcısı Hüseyin Hoşikbal, devlet medyasında yer alan açıklamasında, akşam saatlerinde eyaletin Sakız ilçesindeki bir düğün salonunda gaz sobasına uzanan borudaki kaçak nedeniyle patlama meydana geldiğini belirtti.
Hoşikbal, patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını aktardı.
Sakız'daki devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Hoşikbal, olayın terör saldırısı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.
Kaynak: AA
Etiketler: iran Hüseyin Hoşikbal gaz sobası düğün salonu