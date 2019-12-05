Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermeyi planladığını ve amacın da İran'ın etkinliğini kırmak olduğunu yazdı.

Gazete, haberini Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Trump, İran'ın artan ağırlığını baskı altına almak istiyor. Bu çerçevede bölgede askeri varlığını güçlendirecek.

Güçlendirme kararını bu ay açıklayabilir.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü iddiaları yalanladı

Washington, bölgeye kara birlikleri dışında onlarca gemi ve askeri malzeme de göndermeyi planlıyor. Sevkiyat gerçekleşirse bölgedeki Amerikan askeri varlığı iki katına çıkacak.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise Alyssa Farah, sosyal medyadan iddiaları yalanladı. ABD'nin Orta Doğu'ya ilave asker göndermeyi düşünmediğini kaydetti.

ABD'nin bölgede ve Afganistan'da 60 ile 80 bin arasında değişen sayıda askeri bulunuyor.

Senato'da müsteşara kıskaç

Sabah saatlerinde ABD'nin küresel tehditlere karşı savunma stratejisinin tartışıldığı Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde Senatör Hawler bu konuyu komitede ifade vermekte olan ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood'a sordu.

Rood'un, konuyla ilgili soruya, "Senatör, her zaman kuvvetlerimizin durumunu değiştirmeyi değerlendiriyoruz." yanıtı vermesi Senatörü tatmin etmedi.

Senatör Hawley, Pentagon sözcüsünün açıklamasını hatırlatarak Rood'dan daha net bir yanıt vermesini talep edince Rood, "Size vereceğim en doğrudan yanıt bu: Biz her zaman, Orta Doğu'daki tehdit durumunu izliyoruz ve gerekli Savunma Bakanı Mark Esper bana gerek görüldüğü ölçüde bölgedeki askeri varlığımızda değişiklik yapmak istediğini anlattı. Sözcünün açıklamasına gelince 14 bin asker gönderme konusunda henüz bir karar vermedik." dedi.

Bu yanıtın Pentagon Sözcüsünün yanıtı ile çeliştiğini ifade eden Senatör bugün içinde Savunma Bakanı Esper'in kamuya bu konuda net bir açıklama yapmasını istedi.

Trump: Bir tehdit varsa oldukça güçlü bir karşılık bulacaktır

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley'un talebi üzerine Esper adına açıklama yayımladı.

Farah, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah Başkan Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili soruya "Bir tehdit söz konusu olabilir. Böyle bir tehdit varsa oldukça güçlü bir karşılık bulacaktır. Ne yapıp yapmayacağımızı duyuracağız." yanıtını verdi.

ABD petrol sahalarını bırakmıyor

Trump yönetimi Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki petrol sahalarındaki askeri üslerine takviye güç göndermeyi de sürdürüyor.

Irak'ta konuşlu Amerikan güçleri, Haseke'deki Cibse petrol sahasına 50 tırdan oluşan bir askeri konvoy gönderdi.

Washington, önceki gün de 9 zırhlı araç ve 50 askerden oluşan takviye gücü Deyrizor'un Ömer petrol sahasına göndermişti.

Kaynak: TRT Haber, AA