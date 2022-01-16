Devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, ülkede şu ana kadar 1162 kişi Omicron varyantına yakalandı, bunlardan 3'ü yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise son 24 saatte 18 kişi COVID-19 nedeniyle öldü, 1421 kişinin testi pozitif çıktı.

İran'da Omicron varyantı ilk kez 19 Aralık 2021'de tespit edilmişti.