Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da COVID-19'un Omicron varyantına yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
İran'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, ülkede şu ana kadar 1162 kişi Omicron varyantına yakalandı, bunlardan 3'ü yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise son 24 saatte 18 kişi COVID-19 nedeniyle öldü, 1421 kişinin testi pozitif çıktı.
İran'da Omicron varyantı ilk kez 19 Aralık 2021'de tespit edilmişti.
Etiketler: İran
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