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İran'da Ahvaz saldırısıyla ilgili 1 asker gözaltına alındı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni saldırısı ile bağlantılı olduğu düşünülen 1 askerin gözaltına alındığını açıkladı.

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İranda Ahvaz saldırısıyla ilgili 1 asker gözaltına alındı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, geçtiğimiz ay Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine yapılan saldırı sonrası başlatılan soruşturmada, 11 askerin ifadeye çağrıldığını, bunlardan 1'inin gözaltına alındığını belirtti.

Sözcü, soruşturmayla ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı.

Ahvaz kentindeki aktivistler ise İran güvenlik güçlerini, saldırı sonrası arkadaşlarını gözaltına almakla suçluyor.

İran İstihbarat Bakanı Muhammed Alavi geçtiğimiz günlerde, Bakanlığının 300 militan grubunun ortaya çıkarılması ve yok edilmesine yardımcı olduğunu açıklamıştı.

Alavi, militanların kimlikleri ve hücrelerin ne zaman ortaya çıkarıldığı hakkında bilgi vermemişti.

Ahvaz'daki eyleme misilleme

İran Devrim Muhafızları, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine füze saldırısı düzenlemiş ve bunun "Ahvaz'daki saldırıya misilleme" olduğunu açıklamıştı.

Ahvaz saldırısı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da, 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı dolayısıyla yapılan askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: iran, Askeri geçiş töreni saldırısı, Ahvaz saldırısı
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