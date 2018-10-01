İran Devrim Muhafızları: Saldırı Ahvaz'daki eyleme misilleme

İran Devrim Muhafızları'na ait Sepah News internet sitesinden duyurulan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine düzenlenen saldırıda 6 orta menzilli balistik füze atıldığı ve 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 570 kilometre mesafedeki hedeflere düzenlenen saldırının "Ahvaz'daki saldırıya misilleme" olduğu vurgulandı.

Fars haber ajansı, yerel saatle 02.00'da İran'ın batısındaki Kermanşah kentinden atılan füzelerin 750 kilometre menzilli "Zülfikar" ve 800 kilometre menzilli "Kıyam" füzeleri olduğunu aktarmıştı.

Behram Kasımi: İran'ın terörizmle mücadelesi sürecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'nin Deyrizor kentine gerçekleştirilen füze saldırılarıyla ilgili "İran'ın terörizmle mücadelesinin süreceğini" açıkladı.

Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara değindi.

Kasımi, İran askeri güçlerinin bu eyleminin Fırat'ın doğusunda konuşlanan teröristlerin bir bölümüne yönelik olduğunu belirterek, "Bu adım koordineli bir şekilde atıldı ve teröristlerin İran halkına karşı yeni saldırılara cüret etmemesi için operasyon devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kasımi, "Yapılan her operasyon kesinlikle özel mesaj taşımaktadır. İran, her türlü terörizme karşı mücadelede kararlıdır. Bu azim ve kararlılığa sabah saatlerindeki adımla şahit olduk" dedi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da, 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı dolayısıyla yapılan askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA, Reuters