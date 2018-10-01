Endonezya'da hava trafik kontrolörü ulusal kahraman ilan edildi

Endonezya, 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunaminin yaralarını sarmaya çalışırken, depremde hayatını kaybedenlerin çarpıcı hikayeleri de ortaya çıkıyor.

Yıkıcı depremden 2 gün sonra ülke, Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanından son sivil uçak ayrılmadan görev alanını terk etmeyen hava trafik kontrolörü, 21 yaşındaki Anthonius Gunawan Agung'u konuşuyor.

Ülkede ulusal kahraman ilan edilen Anthonius Gunawan Agung, cuma günü ilk sarsıntıların başladığı sırada Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanında görev yapıyordu.

Görev yerinden ayrılmayı reddetti

Havaalanı yetkililerinin verdiği bilgiye göre hava trafik kontrolörü, Endonezya hava yolu şirketi Patek Air'e ait son uçak pistten ayrılana kadar görev yerinden ayrılmayı reddetti.

6231 no'lu uçuşun ardından, Richter ölçeğine göre 7,4 büyüklüğünde deprem olmasıyla havaalanı binası çökmeye başladı. Anthonius Gunawan Agung da dördüncü kattan aşağı atladı.

Atlamanın etkisiyle bacağı kırılan ve iç organları zedelenen hava trafik kontrolörü, havalanı yakınındaki ilk yardım hastanesine nakledildi. Ancak tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi için çağrılan helikopter gelemeden hayatını kaybetti.

Kalkışına yardım ettiği uçağın pilotundan teşekkür

Son kalkan uçağın pilotu ise, sosyal medya sitesi Instagram'dan "koruyucu meleğim" dediği Anthonius Gunawan Agung için, "Güvenli şekilde havalanana kadar benimle kaldığın ve beni koruduğun için teşekkür ederim. Tanrı seninle olsun" paylaşımını yaptı.

22'nci yaş gününe 1 aydan az bir süre kalan Agung hakkında bir açıklama yapan Endonezya Havacılık Kurumu Sözcüsü Yohannes Sirait, “Uçak için uçuş izni verdi. Eğer uçak havadayken yerini terk etseydi, uçağın içindeki yüzlerce kişinin hayatı tehlikede olacaktı” dedi.

Endonezya'da deprem ve tsunami

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu ölenlerin sayısının bin 203'e yükseldiği açıklanmıştı.

Deprem ve tsunaminin etkilerinin Dongala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor.

Endonezya Teknoloji Değerlendirme ve Uygulama Ajansı, depremin ürettiği enerjinin II. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 200 kat daha büyük olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA, Al Jazeera, Le Monde