ABD'li oyuncu Lindsay Lohan'a mülteci yumruğu

ABD’li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Moskova’da gördüğü Suriyeli mülteci bir ailenin çocuklarını evlat edinmek istedi fakat Suriyeli ailenin Lohan'a tepkisi sert oldu.

Sokakta rastladığı Suriyeli mülteci aileyi insan kaçakçılığı ile suçlayan Lohan, ailenin çocuklarını evlat edinmek istedi.

Aile büyüklerini çocuklarının kendisiyle birlikte gelmesine ikna etmeye çalışan Lohan'a tepki ise çok sert oldu.

Çocukların annesi 32 yaşındaki oyuncuya bir anda yumruk attı.

O sırada Lohan sosyal medya üzerinden canlı yayındaydı. Yediği darbenin ardından şoka giren Lohan "çok korkuyorum" diyerek canlı yayınına devam etti.

Lohan'dan hızlıca uzaklaşan aile sokakta gözden kayboldu.

Kaynak: TRT Haber