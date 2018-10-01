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Somali'de İtalyan askerlerinin bulunduğu konvoya saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da İtalyan askerlerinin bulunduğu konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

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Somalide İtalyan askerlerinin bulunduğu konvoya saldırı

Savunma Bakanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı Avrupa Birliği (AB) heyetine eşlik eden İtalyan askerlerinin bulunduğu konvoyun Mogadişu'daki Heden semtinden geçişi sırasında infilak ettirdi.

AB heyetinin Somali Savunma Bakanlığındaki yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Haleni Askeri Merkezi'ne doğru gitmekte olduğu kaydedildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları da konvoydaki bir askeri araçtan alevler yükseldiğini anlattı.

Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab üstlendi

Öte yandan saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Örgüte yakın bir internet sitesinden yapılan açıklamada, Eş-Şebab unsurlarından birinin AB heyetine eşlik eden İtalyan askerlerinin bulunduğu konvoyu hedef aldığı belirtildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, mogadişu, bombalı araç, AB konvoyu
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