İsrail’den Real Madrid’e Ahed et-Temimi için tören tepkisi

Real Madrid, Atlatico Madrid ile oynayacağı maçtan önce Santiago Bernabeu Stadına giden, Filistinlilerin direniş sembolü Ahed et-Temimi'yi ağırladı. İspanyol kulüp, Temimi'ye kendi ismini taşıyan 9 numaralı bir forma da hediye etti.

Hediyeyi kulübün eski yıldızı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Emilio Butragueno verdi. Kulüpten, Temimi’nin ziyareti hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Tören görüntülerinin basına yansımasının ardından İsrailli yetkililer, kulübü “teröristlere” destek vermekle suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Temimi için düzenlene töreni "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Real Madrid'e bir tepki de İsrail’in Madrid Büyükelçisi Daniel Kutner verdi. Kutner resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ahed et-Temimi barış için mücadele etmiyor. O, terörü ve şiddeti savunuyor. Temimi’yi karşılayan ve kutlayan kurumlar, ihtiyacımız olan diyalog ve anlayış birliğine doğrudan saldırı gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Ahed et-Temimi kimdir?

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayınlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak için gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

7 ay İsrail cezaevinde tutuklu bulunan Filistin’in cesur kızı Ahed et-Temimi ve annesi 29 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA, Euronews, Şarku'l Avsat