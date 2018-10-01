Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

İsveç akademisi bu yılın ilk nobel ödülü sahiplerini açıkladı.

James P. Allison ve Tasuko Honja, kanser tedavisi araştırmaları ile, Nobel Tıp Ödülü'nü almaya hak kazandı.

8 Ekim'e kadar sırasıyla Fizik, Kimya, Barış ve Ekonomi ödüllerinin sahipleri de belli olacak.

Bu yıl edebiyat alanında Nobel Ödülü verilmeyecek.

Nobel Tıp Ödülü

1901'den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü'ne bugüne dek 211 bilim insanı layık görüldü. Ödül, 39 kez tek kişiye verilirken, 32 ödül 2'şer kişi, 36 ödül de 3'er kişi arasında paylaştırıldı.

32 yaşındaki Frederick G. Banting, Nobel Tıp Ödülü'nü alan en genç bilim adamı oldu. İnsülini keşfeden Banting, ödüle 1923 yılında layık görülmüştü. 1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim adamı olarak tarihe geçmişti.

Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlara para ödülünün yanı sıra İsveçli heykeltıraş ve gravürcü Erik Lindberg tarafından tasarlanan madalya da takdim ediliyor. Madalyada kucağında açık bir kitap tutan bir kadın ve yanında su verdiği kız çocuğunun bulunduğu bir kabartma bulunuyor.

Madalyaya Vergilius'un Aeneid adlı eserinden bir alıntı, "Inventas vitam juvat excoluisse per artes" ifadeleri yer alıyor. İfade Latincede, "Yeni buluşlar, sanatla güzelleşen hayatı daha da zengin kılar" anlamına geliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA