Fransa'da şiddetli yağışlar can aldı: 13 ölü

Aude Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinde su seviyesi 1,5 metrenin üzerine çıktı. Şiddetli rüzgar ve su baskınları nedeniyle doğal afet seviyesi anlamına gelen kırmızı alarm verildiği kaydedildi.

Bölgede eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan trafiğe çıkmamaları ve evlerinde kalmaları istendi.

Aude Bölge Başkanı Alain Thirion, afet bölgelerine birçok kurtarma helikopterinin gönderildiğini açıkladı. Başkan Thirion “Hala çatılara tırmanıp kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var, su akıntısı çok kuvvetli olduğu için sadece havadan tahliye yapabiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Bir kişinin ani sel sularına uyurken yakalandığı için hayatını kaybettiğini açıklayan Thirion, vatandaşların ani taşkınlara karşı tetikte olması gerektiğini söyledi.

Fransa’da yılın bu zamanlarında sağanak yağışlar nadir bir olay değil ancak meteorologlar, denizlerdeki suyun normale göre daha sıcak olmasından dolayı, yağışların alışılmışın dışında olabileceğini açıkladı. Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkede 1900’den beri en sıcak yazın yaşandığını açıkladı.

Kaynak: AA, İHA