Avustralya'da gençlerin ruh sağlığı için 37 milyon dolar bütçe ayrıldı

Avustralya'da hükümet, ruhsal sağlık problemleri yaşayan çocuk ve gençlerin tedavisinde kullanılmak üzere 107 merkeze hizmet veren Headspace gençlik grubuna ekonomik destek sağlayacak.

Hükümetin her yıl 95,7 milyon dolar olarak belirlediği bütçenin büyük bölümü, çevrimiçi danışmanlık hizmetleri ve tedavi programlarına ayrılıyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden gençlere ümit verdiğimizden emin olmak istiyorum. Headspace sadece danışmanlık hizmeti vermiyor, gençlerin fiziksel aktivitelerini geliştirmesi için de destek oluyor" dedi.

Daha fazla gence ulaşmak istiyorlar

Hükümet verilerine göre, yaklaşık 560 bin çocuk ve ergen ruh sağlığı sorunu yaşıyor.

Headspace'in Üst Düzey Yöneticisi Jason Trethowan, her geçen gün daha fazla genç insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu kişilerin taleplerine fazla bekletmeden cevap vermek istediklerini söyledi.

Avustralya'nın ruh sağlığına bu yıl yapacağı yatırımın 4,7 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor.

Kaynak: Reuters