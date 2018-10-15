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Michael kasırgasında kurtarma çalışmaları ölü bulma çalışmalarına dönüştü

ABD'nin güneydoğusunda etkisini gösteren son yüzyılın en şiddetli kasırgasında kayıp kişi sayısının en az 46 olduğu belirtildi.

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Michael kasırgasında kurtarma çalışmaları ölü bulma çalışmalarına dönüştü

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 18 olduğu açıklanmıştı. Felaket nedeniyle kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları ise hala sürüyor.

Yetkililer, Michael kasırgasındaki kayıp sayısının en az 46 kişi olduğunu belirtti.

Kurtarma çalışmalarının ölü bulma çalışmalarına dönüştüğünü belirten arama kurtarma ekipleri, umutlarının azaldığını söyledi.

Arama kurtarma ekipleri, çöken evlerdeki insanları kurtarmak için iş makineleri ve ceset bulma köpekleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Florida Valisi Rick Scott cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajında, 142 bin galon su ve yaklaşık 174 bin hazır yiyeceğin felaketten etkilenen topluluklara ulaştırıldığını ifade etmişti.

1992'den bu yana en şiddetli kasırga

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'dan sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Kasırganın etkilerinin ilk görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ABC News, BBC, Reuters, AP, AA

Etiketler: michael kasırgası, kayıp, Florida, abd
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