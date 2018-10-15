İtalya'daki göçmenler Riace kasabasından sınır dışı edilecek

İtalya'nın güney burnu Calabria'da küçük bir kasaba olan Riace, göçmenleri destekleyen belediye başkanı Domenico Lucano'nun tutuklanması ve tutuklama kararına yönelik protestoların ardından hem ülkenin hem de uluslararası basının gündeminde.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bölgedeki protestoları eleştirerek Lucano'nun tutuklanması kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kasabadan sınır dışı edilecekler

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı politikalar yürüten İçişleri Bakanlığı, bölgede göçmenlerle ilgili tüm projeleri durdurma kararı aldı. Salvini, göçmenlerin gelecek haftadan itibaren kasabadan sınır dışı edileceğini duyurdu.

Lucano "en etkili 50 dünya lideri” arasında gösterilmişti

Yaklaşık 2 bin 300 nüfuslu Riace'ın belediye başkanı, yüzlerce sığınmacıya yer verdiği için uluslararası üne kavuşmuş ve 2016 yılında ABD merkezli Fortune dergisi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Françesko ve Apple CEO'su Tim Cook gibi isimlerle birlikte "en etkili 50 dünya lideri” arasında gösterilmişti.

Sığınmacıları ilçedeki boş evlere yerleştiren ve ilçe halkı tarafından "Mimmo” olarak anılan Lucano, 2017'de de 10 bin euro tutarındaki Dresden Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Matteo Salvini alay etmişti

Konuyla ilgili sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de, "Hay aksi, şimdi (hükümete yönelik sert eleştirileriyle bilinen yazar Roberto) Saviano ve İtalya’yı göçmenlerle doldurmak isteyen tüm 'iyi' insanlar ne diyecek kim bilir" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'da ırkçılığın yükselişi

Seçim öncesinde "faşizm" tartışmasının tekrar alevlendiği ve sık sık protestolarla arbedelerin yaşandığı İtalya’da, seçimlerden bu yana geçen sürede 14 ırkçı ve İslamofobik saldırı düzenlendi. Saldırıların hedefi olan 2 göçmen hayatını kaybetti, çok sayıda göçmen yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde 25 binden fazla kişi, İtalya'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsiyetçilik, ayrımcılık, antisemitizm ve hükümetin göç karşıtı politikalarına karşı protesto gösterisi düzenlemişti.

Kaynak: Reuters